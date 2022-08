So schnell kann ein mutmaßlich harmloser Rempler im Straßenverkehr für den Verursacher in einen Zellenaufenthalt münden. Ein Lkw-Fahrer war, wie die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden mitteilt, am Montagnachmittag beim Rückwärtsfahren in der Fußgängerzone der Residenzstadt gegen eine Laterne geprallt. Der Mann entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu scheren, den er da angerichtet hatte.

Zeuge liefert entscheidende Hinweise

Die Strafe folgte dem flüchtenden Kraftfahrer auf den Fuße: Ein aufmerksamer Passant schaute nicht weg, sondern noch mal genauer hin. Der Zeuge folgte dem Lastwagen und konnte die Polizei mit genügend Hinweisen versorgen. Kurz darauf war das Fahrzeug gestoppt. In der Straße Am Bahndamm wurde der Mann am Steuer von einer herbei geeilten Streife zur Rede gestellt und kontrolliert. Wie sich zeigte, stand der Verkehrssünder unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein Drogentest war fällig, der noch eine Blutprobe nach sich zog.

Als die entnommen war, durfte der Mann gleich in Polizeigewahrsam bleiben. Denn wie sich inzwischen auch herausgestellt hatte, lag gegen den Lastwagenfahrer ein Haftbefehl vor.