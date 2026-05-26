Der Fahrer eines Motorrollers hat sich am Pfingstmontag, 25. Mai, gegen 19.30 Uhr in Kirchheimbolanden einer Verkehrskontrolle entzogen und ist geflüchtet. Nach Angaben der Polizei war das Zweirad kurz zuvor als gestohlen gemeldet worden. Bei der anschließenden Verfolgungsjagd, die er sich mit einer Streife lieferte, hat der Rollerfahrer auf der L401 zwischen Kirchheimbolanden und Morschheim zahlreiche Verkehrsregeln missachtet und mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. In Orbis hat er einem Auto die Vorfahrt genommen, dabei ist es fast zu einem Zusammenstoß gekommen.

Die Beamten haben den mit zwei Personen besetzten Roller schließlich auf einem Feldweg gestoppt. Der 14-jährige Fahrer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegen beide Beteiligten sind mehrere Strafverfahren eingeleitet worden. Die Polizei bittet Zeugen – insbesondere den in Orbis gefährdeten Autofahrer –, sich bei der Dienststelle zu melden. Kontakt: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, Telefon 06352 9110, E-Mail PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de.