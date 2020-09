Zuerst lieferte er sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei auf der Autobahn, dann griff er die Beamten auf einem Parkplatz an: Das konnte nicht gut ausgehen für einen 32-Jährigen aus Kirchheimbolanden, der am Donnerstagabend versucht hat, sich einer Polizeikontrolle auf der A 61 bei Bornheim (Kreis Alzey-Worms) zu entziehen. Wie die Polizei berichtet, trat er in seinem Smart aufs Gaspedal, doch schon nach wenigen Kilometern musste er erkennen, dass er keine Chance hatte gegen das Fahrzeug der Zivilfahnder der Verkehrsdirektion Wörrstadt.

Beamten mit Racheakt gedroht

Die Polizei berichtet von „einer Vollbremsung und einem waghalsigen Lenkmanöver“, mit dem der 32-jährige Mann, der der Polizei hinlänglich bekannt ist, dann versucht habe, auf einen Parkplatz zu entkommen. Weil auch das misslang, stoppte der Kirchheimbolander, sprang aus seinem Auto und griff die Polizisten an, noch während diese aus ihrem Auto ausstiegen. Die Beamten wehrten sich mit Pfefferspray und konnten den laut Polizei „unter Drogeneinfluss stehenden, hoch aggressiven Angreifer“ vor den Augen verwunderter Lastwagenfahrer zu Boden bringen und festnehmen.

Der 32-Jährige klagte daraufhin über Asthma und verlangte einen Krankenwagen. Mit diesem wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Im Smart fanden die Beamten einen angerauchten Joint und weitere Rauschgiftutensilien sowie ein zu einer Stichwaffe umgebautes Grillbesteck. Den Beamten drohte der Mann noch an, sich privat an ihnen zu rächen, sobald er die Gelegenheit dazu hat.