Nicht nass zu werden, bleibt weiterhin eine Herausforderung. Schneeflocken könnten sich wieder unter die Niederschläge mischen, zum Abschluss des Wochenendes drohen Windböen.

Am Donnerstag überqueren uns die Schlechtwetterfronten eines umfangreichen Tiefdruckgebiets im Seegebiet zwischen den Britischen Inseln und Island. Ihnen folgt bis zum Wochenende etwas kältere Nordatlantikluft, sodass sich möglicherweise bis in tiefere Lagen unserer Region Graupelkörner unter die Regentropfen mischen können. Ein in dieser Strömung eingegliedertes, kleinräumiges Tief könnte in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einigen Wetterkapriolen führen.

Vorhersage

Donnerstag: Aus kompakten Schichtwolken fällt bis zum Abend teils länger andauernder Regen oder Sprühregen. Dazu bläst bei ungemütlichen Temperaturen bisweilen ein lebhafter Südwestwind.

Freitag: Abgesehen von kleineren Lichtblicken dominieren weiterhin die Wolken. Gelegentlich fällt etwas Regen, oder es gehen kleinere Schauer nieder. Die Temperaturen gehen bei allmählich abflauendem Wind zurück, sodass sich örtlich Graupelkörner unter die Tropfen mischen können.

Samstag: Im Laufe des Tages wechseln sich freundliche Phasen mit mächtigeren Haufenwolken ab. In der etwas kühleren Luftmasse treten einige leichtere Schauer auf. Möglicherweise mischen sich wieder Graupelkörner und sogar einige Schneeflocken unter die Tropfen.

Sonntag: Der Tag startet nach örtlich leichtem Bodenfrost mit mehr Wolken als Sonne. Mit Ausnahme weniger schwacher Schauer bleibt es aber trocken. Gegen Abend und in der Nacht auf Montag zieht von Frankreich her vermutlich ein Niederschlagsgebiet ins Land. Im weiteren Verlauf drohen kräftige Windböen.

Weiterer Trend

Von Montag bis Mittwoch geht es voraussichtlich durchwachsen weiter. Ein kurzes winterliches Intermezzo mit nassem Schneefall oder Schneeregen ist dabei nicht auszuschließen.