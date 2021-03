Die Kalkofener Vereinsgemeinschaft hat insgesamt 1000 Euro an zwei Institutionen aus der Nachbarschaft gespendet.

Bei einer von der Lotto-Rheinland-Pfalz-Stiftung im vergangenen Dezember ausgeschriebenen Weihnachtsaktion durften einzelne Annahmestellen Vereine vorschlagen, die in Zeiten der Pandemie Besonderes geleistet haben. Die Alsenzer Annahmestelle Schreibwaren Karkoschka hat die Vereinsgemeinschaft Kalkofen nominiert.

Die Begründung: Sämtliche Ortsvereine in Kalkofen, das sind der Gesangverein, der Fußballclub, der Feuerwehrförderverein und Pro Kalkofen, tun sich seit etwa 15 Jahren zusammen, um gemeinsam Veranstaltungen anzubieten. Dies sind etwa Weihnachtskonzerte, begehbare Adventsfenster, aber auch Erlebniswochenenden für das Kinderhospiz Sterntaler. Die dabei erzielten Gewinne werden zum Jahresende allesamt gespendet. Dabei kamen im Laufe der Jahre schon tausende von Euro für das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen zusammen. Auch der durch das Hochwasser besonders stark betroffene Nachbargemeinde Hochstätten wurde in der ersten Not eine größere Spende überreicht.

Vereine spenden für Sterntaler

Obwohl es 2020 nicht möglich war, diese traditionellen Veranstaltungen durchzuführen, haben die Vereine trotzdem wieder für „Sterntaler“ gespendet. Wegen dieser Initiativen gab es jetzt eine Förderung von der Lottogesellschaft in Höhe von 1000 Euro. In der Vereins-Whatsapp-Gruppe war man sich schnell einig, diese unverhofft eingegangene Geldsumme nicht für eigene Erforderlichkeiten zu nutzen, sondern damit wieder etwas Gutes zu tun. So kam man zum Entschluss, in Zeiten der Pandemie denjenigen zu danken, die auch mit am meisten leiden. Einerseits die Kinder und Jugend, andererseits die älteren, hilfsbedürftigen Menschen und deren Betreuer.

Deshalb hat die Vereinsgemeinschaft jetzt je 500 Euro an das Team des Ambulanten Hospiz in Rockenhausen und das Team vom Alte-Welt-Spielewagen“ gespendet. Seitens des Hospizes nahmen Tanja Keller und Waltraud Klein die Spende entgegen, vom Spielewagen waren Anette Sahoraj und Celine Fuchs angereist. Ortsbürgermeister Willi Schattauer überreichte beiden Teams im Auftrag der Vereine je einen „Kalki“, das Maskottchen der Gemeinde, in gestrickter Ausführung.