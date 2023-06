Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gaststätte in der Dorfgemeinschaftshalle in Sippersfeld ist seit Jahren nicht mehr verpachtet und steht ungenutzt da. In jüngster Zeit gab es verstärkt Nachfragen nach Nutzung der Räumlichkeiten, meist von Privatpersonen.

Ortsbürgermeisterin Martina Lummel-Deutschle regte an, die Räume örtlichen Vereinen, aber auch Privatpersonen zu überlassen. Siegbert Daub forderte, dass eine baldige Verpachtung,