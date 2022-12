Der Verein „Zellertal aktiv“ hat eine neue Vorstandschaft – der bisherigen Vorsitzenden Heidi Zies ist es gelungen, die Vereinsführung in neue, jüngere Hände zu übergeben. Vor der entscheidenden Jahreshauptversammlung hatte sie die Sorge geäußert, dass sich möglicherweise niemand für das Amt finden würde.

Nach mehr als 20 Jahren stand der Verein „Zellertal aktiv“ kürzlich noch am Scheideweg: Die langjährige Vorsitzende Heidi Zies hatte angekündigt, bei der anstehenden Wahl nicht mehr für das Amt zu kandidieren. Die 68-Jährige will sich künftig, wie sie im Gespräch mit der RHEINPFALZ mitteilte, stärker auf ihre Arbeit als Wein- und Kulturbotschafterin und als Wanderführerin konzentrieren. Deshalb wollte sie das Amt in jüngere Hände übergeben. Bis kurz vor der Jahreshauptversammlung, die am Montag stattfand, hatte sich allerdings noch niemand offiziell für die Nachfolge ins Gespräch gebracht. Zies selbst hatte es so formuliert: „Wir stehen am Scheideweg. Ein neuer, verjüngter Vorstand mit frischem Schwung und guten Ideen und vielen, die mitziehen, könnte hier sicher viel bewirken. Aber wenn es bei den wenigen Aktiven bleibt, die sich aktuell einbringen und die ja auch nicht jünger werden, sehe ich schwarz.“

Ihr Wunsch wurde erhört, der verjüngte Vorstand hat sich gefunden. Nachfolgerin von Heidi Zies als Erste Vorsitzende wurde Anna Göhring aus Mölsheim. Sie ist gelernte Bankkauffrau und hat anschließend in Geisenheim Weinbau studiert und mit ihrem Bruder ein Weingut gegründet. Sie war auch bereits Rheinhessische Weinkönigin. Der Zweite Vorsitzende Dieter Heinz aus Wachenheim ist im Amt geblieben. Geschäftsführerin ist Charlotte Himmel aus Niefernheim, Schriftführerin ist Christine Deichelmann aus Flörsheim-Dalsheim. die Kasse wird von Sigrid Herweck aus Harxheim geführt. Beisitzer sind Andrea Hagmaier (Mölsheim), Gunter Herweck (Harxheim), Heidi Zies (Niefernheim), Rebecca Bremer (Niefernheim), Karin Hellert (Zell), Sebastian Osterroth (Zell), Henry Saas (Bischheim), Georg Schwedhelm (Zell).