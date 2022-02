Beim Kindergarten- und Schulprojekt der Kirchheimbolander Nigeriahilfe ist es auch während der Pandemie Schritt für Schritt vorangegangen. Trotz fehlender Einnahmen durch Feste und Märkte. Umso mehr freuen sich die Verantwortlichen aufs Frühlingserwachen in Kibo.

„So schlimm wie jetzt war es noch nie“, schildert Felicia Stevens ihre Eindrücke von der bedrückenden wirtschaftlichen Situation in ihrer heimatlichen Provinz Umusochie. Dort verbrachte die nigerianische Kiborianerin zuletzt vier Wochen – wie immer selbst finanziert –, um das von ihr aus der Nordpfalz angestoßene Kindergarten- und Schulprojekt „Start Life – Start ins Leben“ voranzutreiben. Diese Zukunftsinitiative will jungen Menschen Chancen durch Bildung eröffnen – ihnen einen Weg zeigen, ihr Land zu entwickeln, statt als verzweifelte Wirtschaftsflüchtlinge ihr Leben auf dem Mittelmeer zu riskieren.

Insgesamt 222 Vorschulkinder und Jugendliche besuchen zur Zeit diese Privatschule. 19 Erzieherinnen und Mitarbeitern betreuen sie, unterrichten sie und fördern sie in Ausbildungsberufen: Nähen, Hauswirtschaft, Büroarbeit, Computer-Technik. Zwar laufe es in der Schule problemlos und sehr zufriedenstellend, berichtet Stevens, die Armut der Bevölkerung sei jedoch nach zwei Jahren Pandemie beklemmend.

Spiel- und Sportplatz wird errichtet

Kurzfristig verhängte Schließungen überall, keine Märkte, keine Arbeit, kaum Verdienstmöglichkeiten. Bittere Armut in den Familien. „Wenn ein Kind morgens schon vor Hunger weint, wie soll es da lernen?“ Stevens spricht von der akuten Not zweier bitterarmer Schüler-Familien: In einem Fall war die alleinerziehende Mutter von acht Kindern gestorben, im andern war der Vater als Ernährer ausgefallen.

Zwar blieb die nigerianische Provinz von hohen Inzidenzzahlen größtenteils verschont, an der Schule erkrankte niemand, aber alles ist teurer geworden, nicht zuletzt durch die Hygiene-Auflagen. An Impfung ist ebenso wenig zu denken wie an Hilfe von der Regierung. „Ohne die Unterstützung aus Deutschland müssten wir aufgeben“, berichtet Stevens von der großen Dankbarkeit aller Beteiligten.

So hat eine Spenderin den Kauf eines Grundstücks direkt neben dem Schulgelände finanziert. Dort wird der von der Schulbehörde geforderte Spiel- und Sportplatz errichtet, auf dem sich die meist in sehr beengten Räumen lebenden Kinder nach Schulschluss und an den Wochenenden austoben können.

Am 13. März beim Frühlingserwachen im Einsatz

Das alles – vom dürftigen Lehrergehalt bis zu den Lebensmitteln – ist nur mit der Hilfe aus der Nordpfalz möglich. Auch der Nigeriahilfe-Verein hat finanziell unter der Pandemie gelitten: In den vergangenen zwei Jahren waren ihm – wie vielen anderen Vereinen und Institutionen – die Märkte und Feste als Einnahmequelle weggebrochen. Er baut auf private Unterstützung, mit zehn Euro pro Monat kann man die Patenschaft für ein bedürftiges Kind übernehmen oder die Schule wirksam unterstützen. Willkommen seien aber auch Sachspenden: Küchenmaschinen und -geräte, Töpfe, Pfannen und Essgeschirr werden per Container nach Nigeria transportiert. Und es gibt einen Lichtblick: das Frühlingserwachen am Sonntag, 13. März, auf dem Römerplatz in Kirchheimbolanden. Dort wird die Nigeriahilfe das Platzcafé betreiben – mit Kuchenspenden, die vor Ort abgegeben werden können.

Info

Weitere Informationen zum Verein Nigeriahilfe gibt es bei der Vorsitzenden Claudia Thur-Giudice, unter claudia.thur-giudice@kirchheimbolanden.de oder 0162 2326220 und bei Felicia Stevens, 06352 1775.