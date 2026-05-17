Der TV Kirchheimbolanden ist mit seinen etwa 830 Mitgliedern, darunter 330 Kindern und Jugendlichen, gut aufgestellt. Einen Wunsch hätte der Vorsitzende aber schon.

Die Vorfreude ist schon da – und eine Spur Nervosität auch. Wenn am Montag ab 18.30 Uhr die Sportler des Jahres 2025 in der Stadthalle Kirchheimbolanden geehrt werden, ist auch der TV Kirchheimbolanden gefordert. Denn der wurde vom Sportlerwahlbeirat des Landkreises und der RHEINPFALZ-Sportredaktion im Januar zum Verein des Jahres 2025 gekürt. Und der Verein des Jahres richtet eben dann auch die Ehrungsveranstaltung aus. Die Ehrung am Montagabend ist übrigens offen für alle Interessierten, der Eintritt ist frei.

„Das ist für uns eine Anerkennung unserer guten Arbeit, die wir wirklich über Jahre und Jahrzehnte sehr gut und sehr intensiv gemacht haben“, sagt Ulrich Schlicher, der Vorsitzende des TV Kirchheimbolanden. „Und es ist natürlich eine Anerkennung und eine Belohnung für unsere Übungsleiter, für diejenigen, die die Verantwortung tragen für den Verein und sich engagieren.“ Nun hofft Schlicher, der vor kurzem seinen 69. Geburtstag feierte, dass am Montag „alles so funktioniert, wie wir das geplant haben – mit dem Essen, den Getränken und der Vorführung, die unsere Kampfsportler machen werden“. Die Ehrung als Verein des Jahres 2025 passt auch aus einem anderen Grund perfekt für den TVK: Der Verein feiert in diesem Jahr zudem sein 165-jähriges Bestehen.

Breit aufgestellt

Eine große Festivität sei deswegen aber nicht geplant, berichtet Schlicher, der seit 22 Jahren als Vorsitzender die Geschicke des Vereins mitlenkt. Neben ihm gehören Uwe Holzmann als zweiter Vorsitzender, Kassenwartin Manuela Eich, Mitgliederverwalterin Constanze Heinemann und Schriftführer Alfred Keil dem geschäftsführenden Vorstand an. „Wir werden das wahrscheinlich im kleinen Rahmen feiern, keine größeren Veranstaltungen durchführen“, sagt Schlicher. „Ich denke, wir machen am Gründungsdatum unseres Vereins eine kleine Feierstunde, um einfach noch mal die Geschichte des TVK bisher zu resümieren.“ Als Gründungsdatum gilt der 3. Juli 1861.

Mit seinen etwa 830 Mitgliedern ist der TV Kirchheimbolanden ein richtig großer Verein, wenngleich nicht der größte in der Stadt, wie Schlicher weiß: „Das ist der SV Kirchheimbolanden, der noch mal so etwa 40 oder 50 Mitglieder mehr hat als wir.“ Allerdings ist der TVK als Mehrspartenverein sehr breit aufgestellt. Acht Abteilungen hat der Verein derzeit. Da sind die Turner mit Breiten- und Freizeitsportangebot und dem Kleinkinderturnen, das zuletzt regen Zulauf hatte und vier Gruppen umfasst. Hinzu kommen die Tanzsportler, die Kegler, die Badmintonspieler, die Basketballer und die Kampfsportler, die mit Judo, Ju Jutsu und Aikido gleich drei Abteilungen stellen.

Neun Basketball-Teams am Start

„Eine unserer Stärken ist sicher, dass wir sehr breit aufgestellt sind“, sagt Schlicher. „Mit unserem breitgefächerten Angebot können wir fast jedem was bieten.“ Wobei die Basketballer mit mehr als 300 Mitgliedern die größte Abteilung stellen. Insgesamt neun Mannschaften hat der TVK da am Start, von der U10 bis zu den Aktiven bei Frauen und Männern. Natürlich seien die Basketballer schon „das Aushängeschild“ des Vereins, betont der Vorsitzende. „Die machen uns schon viele Jahre auch überregional bekannt. Sie haben in der Vergangenheit sehr große Erfolge gefeiert und jetzt setzen die erste Mannschaft oder auch unsere jungen Mannschaften diese Erfolge fort.“ Die erste Mannschaft gerade kürzlich mit dem Sieg im Pfalz-Pokal. Aber in der jüngeren Vergangenheit tragen auch die Kampfsportler dazu bei, den TVK über die Grenzen des Landes hinaus bekannter zu machen.

Die Ju-Jutsu-Abteilung des TV Kirchheimbolanden, hier Lisa Schwingel, die im vergangenen Jahr Masters-Europameisterin wurde, beim Training, kann einige Erfolge vorweisen. Foto: Helmut Dell

Zum Beispiel durch Lisa Schwingel, die 2024 Dritte bei der Ju-Justu-DM wurde und im vergangenen Jahr bei der EM der Masters gar den Europameistertitel in Belgien holte. Oder durch Judoka Paul Ebert, der 2024 die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft der U21 schaffte. Überhaupt: Die Kampfsportabteilungen haben wie auch die Basketballer regen Zulauf, erfreulicherweise gerade bei den Kindern. „Gerade im Bereich Judo haben wir sehr viele Kinder und und Jugendliche“, bestätigt Schlicher. „Wir haben ein qualitativ sehr hochwertiges Angebot im Trainerbereich, sowohl im Judo als auch im Ju Jutsu. Das zieht. Die Leute sehen, dass da Qualität geboten wird – und da nehmen viele auch eine weitere Anreise in Kauf, um ihre Kinder zum Training herzubringen.“ Insgesamt etwas mehr als 330 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren zählt der Verein zu seinen Mitgliedern.

Bei Festen in der Stadt engagiert

Auch abseits des Sportlichen ist der TV Kirchheimbolanden in der Stadt präsent, zum Beispiel bei Festivitäten. So hat der Verein in Zusammenarbeit mit dem Schützenverein Tell Kirchheimbolanden das Oktoberfest veranstaltet und in diesem Jahr das Ostereierschießen. Der Förderkreis Basketball ist beim Residenzfest aktiv, wo der zentrale Stand betrieben wird. „Und wir beteiligen uns auch am Christkindlmarkt, haben mit den Basketballern dort einen Stand“, berichtet Schlicher.

Besonders zum SV Kirchheimbolanden habe der TVK „ein sehr gutes Verhältnis“, sagt Schlicher zum Miteinander mit den anderen Vereinen in der Stadt und der Umgegend. „Wir treffen uns auch ab und an im Vorstandsbereich zum lockeren Austausch und planen auch möglicherweise die eine oder andere Aktion mit dem SVK zusammen.“ Zu anderen Vereinen habe der TVK eher einen lockeren Kontakt, auch „weil es da wenig Berührungspunkte beim sportlichen Angebot gibt“, so Schlicher.

Sportstätten ein Thema

Insgesamt, so scheint es, ist der TV Kirchheimbolanden – auch von der Altersstruktur der Mitglieder – gerüstet für die Zukunft. Wenn Schlicher aber einen Wunsch frei hätte für die Zukunft, wäre es dieser: „Dass die Situation bei den Sportstätten besser wäre.“ Er erklärt: „Wir sind auf insgesamt sieben Hallen in Kirchheimbolanden verstreut. Und es wär schon für uns und für unsere Entwicklung gut, wenn wir eine etwas zentralere Sportstättenwahl hätten.“

Info

Die Ehrung der Sportler des Jahres 2025 im Donnersbergkreis beginnt am Montag in der Stadthalle Kirchheimbolanden um 18.30 Uhr. Die Veranstaltung ist für jeden, der dabei sein möchte, offen. Der Eintritt ist frei.