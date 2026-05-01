In mehreren Orten im Kreis wurden der Polizei am 30. April betrügerische Spendensammlungen gemeldet. Zeugen sollen Kontakt zur Polizei aufnehmen.

Am Donnerstagmittag, 30. April, soll es in mehreren Ortschaften des Donnersbergkreises zu betrügerischen Spendensammlungen gekommen sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei sprachen drei tatverdächtige Personen gezielt Kunden auf Supermarktparkplätzen in Rockenhausen und Alsenz an. Unter dem Vorwand, Unterschriften und Spendengelder für vermeintlich wohltätige Zwecke zu sammeln, baten die Täter Passanten um finanzielle Unterstützung.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnten die drei Verdächtigen durch Beamte der Polizei Rockenhausen gestoppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Betrug aufgenommen und geht davon aus, dass die Täter auch in anderen Orten unter dem gleichen Vorwand aktiv waren. Zeugen oder Geschädigte in ähnlichen Fällen sollen sich mit der Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 0631 369-14699 oder per E-Mail an pirockenhausen@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.