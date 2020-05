Wie der Polizei nachträglich bekannt wurde, hat ein Vereinsmitglied des örtlichen Angelsportvereins am 20. April hinter einem Anwesen in der Alsenzstraße, eine Fischreuse in der Alsenz entdeckt, die nicht dem Verein gehört. Es handelt sich nach Polizeiangaben um eine handelsübliche Fischreuse mit einem Durchmesser von rund 60 Zentimetern und einer Länge von etwa 150 Zentimetern. Als Köder wurde frisches Brot verwendet. Die Reuse wurde entfernt. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der Fischwilderei. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 06361 917-0.