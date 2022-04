Bei einer Verkehrskontrolle am frühen Dienstagnachmittag in der Damian-Kreichgauer-Straße in Rockenhausen wurden bei einem 34-jährigen Autofahrer aus dem Donnersbergkreis drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein von der Polizei angebotener Drogentest konnte allerdings nicht durchgeführt werden. Dem Mann wurde deswegen die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt.