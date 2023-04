Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Bau eines Verbindungsganges zwischen zwei Treppentürmen an der Zellertalschule gehört schon fast in eine Kategorie mit dem Ausbau des Berliner Flughafens: Jahrelang geplant, immer noch nicht verwirklicht. Allerdings war es nicht die VG Göllheim als Träger, die nicht in die Gänge kam, sondern das Land, das immer wieder für Verzögerung sorgte. Doch jetzt kann es ernsthaft endlich losgehen.

Der Entschluss stand schon lange fest, jetzt kann es endlich losgehen. Für den Bau eines Verbindungsgangs an der Zellertalschule in Harxheim hat der Verbandsgemeinderat in seiner