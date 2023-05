Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nachdem der TuS Rüssingen die letzten beiden Spiele nicht gewonnen hat, belegt er zwar immer noch Platz vier in der Verbandsliga Gruppe 2, aber die Luft wird allmählich dünner. Im Auswärtsspiel beim FC Bienwald Kandel, am Sonntag um 15.30 Uhr, sollen Punkte her. Auch weil der Gegner als Tabellensechster ebenso viele Punkte auf dem Konto hat.

„Wir haben bei Basara verloren und gegen Gau-Odernheim nur Unentschieden gespielt, wir müssen jetzt in Kandel was holen“, formuliert TuS-Trainer Akgün Yalcin seine Forderung.