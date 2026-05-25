Der TuS Steinbach verliert in der Verbandsliga gegen den FK Pirmasens II mit 1:2 (1:0) und steigt als Letzter ab. Der FKP II sichert sich mit dem Erfolg den Ligaverbleib.

Der TuS Steinbach verlor sein abschließendes Saisonspiel in der Fußball-Verbandsliga Südwest am Pfingstsonntag zu Hause vor 80 Zuschauern gegen den FK Pirmasens II mit 1:2 (1:0). Damit beendeten die Donnersberger die Saison auf dem letzten Tabellenrang. Bei den Steinbachern, die vor der Partie als Absteiger in die Landesliga feststanden, werden im Sommer einen Umbruch vollziehen. Der FKP II sicherte sich unterdessen mit dem Erfolg den Ligaverbleib.

„Das ist wieder ein knappes Ergebnis zum Saisonende gewesen, aber alles in allem ein verdienter Sieg für Pirmasens. Sie waren griffiger und haben sich deutlich mehr Chancen erspielt“, sagte Christoph Heinrich, der Sportliche Leiter des TuS Steinbach nach der Partie. Die Platzherren waren auf dem eigenen Rasenplatz bei hochsommerlichen Temperaturen früh in Führung gegangen. Julius Neu gelang schon nach vier Minuten das 1:0. In der Folge erspielte sich der FKP II, der noch Punkte für den Ligaverbleib benötigte, ein Übergewicht.

FKP-Trainer Mayer erleichtert

Nach der Halbzeit stemmte sich die Mannschaft von Spielertrainer Daniel Ghoul zunächst gegen den drohenden Ausgleich. Doch in der 61. Minute schlug Pirmasens II zu. Kristof Scherpf gelang das 1:1 (61.) für die Südwestpfälzer, die kurz danach das Spiel sogar drehten. Silas Gutmann traf zum 2:1 (65.). Die Pirmasenser brachten den Dreier letztlich über die Zeit und durften eine weitere Spielzeit in der Verbandsliga bejubeln. „Das war ein hartes Stück Arbeit, aber wir sind nun glücklich, dass wir den Ligaverbleib geschafft haben“, sagte Coach Jens Mayer erleichtert.

Für Steinbach geht es in der kommenden Spielzeit in der Landesliga West weiter. Die Kaderplanung ist schon weit fortgeschritten. Spielertrainer Ghoul und Konstantin Sawin, der neu ist, bilden das zukünftige Trainerduo. Zehn Spieler werden den Verein verlassen. Unter anderem stehen Nils Frey und Nick Reis nicht mehr zur Verfügung. Der zweite Keeper Milan Junghans wechselt zum TuS Hohenecken. Mohammed Jalloh geht zum VfR Grünstadt. Dazu kommen Akteure, die nur noch bei Bedarf mitwirken wie zum Beispiel Stammkeeper Klaus Siebecker, der in der Jugendabteilung des 1. FC Kaiserslautern als Torwarttrainer arbeiten wird.

14 Neue kommen nach Steinbach

Auch Hendrik Schwab und Marvin Goedtel legen eine Pause ein. 14 neue Akteure werden kommen. Vom FSV Saulheim stoßen unter anderem Eljano Pergjegaj und Ernesto Kullolli zum TuS. Mit Osca Orschiedt kommt ein Talent von der U19 von Hassia Bingen. „Der Umbruch nach dem Abstieg ist groß, keine Frage. Aber wir sind zuversichtlich, zukünftig noch nachhaltiger aufgestellt zu sein“, sagte Heinrich und machte klar: „Die vergangenen Wochen und Monate waren sehr intensiv. Aber die zahlreichen Gespräche, Telefonate und Whatsapp-Nachrichten haben sich gelohnt.“