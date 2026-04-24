TuS Steinbach hat nur noch theoretische Chancen auf den Verbleib in der Verbandsliga Südwest. Dennoch geht die Ghoul-Elf hoffnungsfroh in die Heimpartie gegen Marienborn.

Der TuS Steinbach hat nur noch theoretische Chancen auf den Verbleib in der Fußball-Verbandsliga Südwest. Nach der 0:3-Auswärtsniederlage letzte Woche bei Viktoria Herxheim belegen die Donnersberger nur den vorletzten Tabellenrang. Der Rückstand auf den zwölften Platz, den die zweite Mannschaft des FK Pirmasens hält, ist auf zwölf Punkte angewachsen. Die Steinbacher haben in 25 Partien 15 Punkte geholt. Auch der Ligaviertletzte TSG Bretzenheim (25 Zähler) und der Drittletzte SV Morlautern (20) haben ein gutes Polster vor den Steinbachern. Und es sind nur noch fünf Saisonspieltage. Es müsste tatsächlich viel passieren, dass der TuS auch in der nächsten Spielzeit noch Verbandsligist ist. Vor allem müsste das Team von Spielertrainer Daniel Ghoul endlich mal wieder ein Spiel gewinnen.

Tatsächlich war der Vorletzte in den vergangenen Partien nicht sehr weit weg von einem Dreier. Aber es reichte halt nicht. Nach dem überraschenden 1:0-Erfolg gegen Alemannia Waldalgesheim folgten für den TuS drei Niederlagen in Folge. Eine bittere 4:5-Niederlage beim FC Bienwald Kandel sowie jeweils ein 0:1 zu Hause gegen den FC Basara Mainz und gegen den TB Jahn Zeiskam. Alles drei Teams, die in der Tabelle im vorderen Drittel stehen.

Aufpassen auf Luca Bajka

„Wir spielen schon nicht schlecht, belohnen uns eben nicht“, sagt Spielertrainer Daniel Ghoul. Am Sonntag, 15.15 Uhr, empfangen die Steinbacher nun auf dem eigenen Rasenplatz die TuS Marienborn, der mit 31 Punkten auf Rang neun steht, aber auch selbst wohl noch Zählbares benötigt, um in Sachen Ligaverbleib ganz sicher zu gehen. Es könnte eine Begegnung auf Augenhöhe werden. Im Hinspiel trotzten die Steinbacher der TuS Marienborn ein 2:2 ab. In der vergangenen Saison feierten die Donnersberger einen 3:1-Erfolg vor eigenem Publikum über die Rheinhessen und holten auch im damaligen Hinrundenspiel ein 1:1.

Deshalb gehen die Steinbacher trotz der derzeitigen Situation selbstbewusst und hoffnungsfroh in die Heimpartie am Sonntagmittag. Die TuS Marienborn verlor zuletzt ihr Heimspiel gegen den FK Pirmasens II mit 2:4. Auf einen Akteur des Gegners sollten die Steinbacher aber aufpassen. Mit Luka Bajka, der im laufenden Ligabetrieb schon 13 Tore erzielte hat, haben die Marienborner einen echten Knipser in den eigenen Reihen. Bester Torschütze der Steinbacher ist Ricky Schander mit sieben Treffern. Spielertrainer Ghoul kann aller Voraussicht nach wieder auf einen großen Kader zurückgreifen.

Christoph Heinrich neuer Sportlicher Leiter

Unterdessen hat sich hinter den Kulissen bei den Steinbachern etwas getan. Neuer Sportlicher Leiter ist Christoph Heinrich, der Trainervorgänger von Ghoul. Der Ex-Coach ist nach Steinbach zurückgekehrt. Der 33-Jährige coachte die Steinbacher von Juli 2022 bis September 2023. Heinrich war zuletzt in der Saison 2024/25 Trainer von RWO Alzey.