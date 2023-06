Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das war kurios: Die Partie in der Fußball-Verbandsliga zwischen dem TuS Rüssingen und dem SV Rülzheim am Samstagabend wurde Mitte der zweiten Halbzeit abgebrochen. Der Anlass: eine Rudelbildung. Doch was war passiert?

Akgün Yalcin, Trainer des TuS Rüssingen, zuckte nach dem vorzeitigen Spielschluss nur hilflos mit den Schultern. „Das war leider wieder keine Werbung für den Fußball“,