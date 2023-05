Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erstmals seit der Saison 2017/18 steht in der Verbandsliga wieder ein Kreisderby an. Damals duellierten sich der TuS Rüssingen und der ASV Winnweiler, am Sonntag um 14.45 Uhr erwarten die Rüssinger nun den Aufsteiger TuS Steinbach. Das letzte Punktspiel beider Kontrahenten fand am 27. April 2005 in der A-Klasse statt. Da siegten die Steinbacher 3:1 in Rüssingen. Trotzdem wurden die Rüssinger Meister und stiegen auf.

Rüssingens Trainer Ediz Sari klingt im RHEINPFALZ-Gespräch wesentlich entspannter als noch vor zehn Tagen, als er versuchte, die 0:5-Klatsche seiner Mannen in Bretzenheim zu erklären.