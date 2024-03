Eigentlich wollte man diesen Schritt vermeiden, aber nun muss die Verbandsgemeindeverwaltung Nordpfälzer Land in Alsenz vorübergehend umziehen. Die aktuell laufenden Sanierungsarbeiten ließen ein problemloses Arbeiten nicht zu, weshalb man sich nun zu diesem Schritt gezwungen sah. Ab diesem Montag und voraussichtlich bis Mitte Juli werden der Fachbereich Finanzen, das Sozialamt und das Bürgerbüro deshalb in die Räumlichkeiten der Nordpfalz Grundschule, Uferweg 4, in Alsenz umziehen. Das Bürgerbüro wird im ehemaligen Kiosk der Schule einziehen, wo man sich künftig auch generell anmelden muss. Die Türen der Schule sind während des Unterrichts ansonsten verschlossen. Die Verwaltung empfiehlt aufgrund der Situation eine vorherige Terminvereinbarung, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Im Eingangsbereich der Schule wird zudem ein Briefkasten installiert, in den schriftliche Mitteilungen an die Verwaltung eingeworfen werden können.

Das eigentliche Verwaltungsgebäude wird aktuell brandschutztechnisch saniert und auch die Elektrik wird erneuert. Eigentlich war der Plan, diese Arbeiten parallel zum laufenden Betrieb durchzuführen. Die Praxis habe nun aber gezeigt, dass das eher stört und dadurch nicht zielführend sei. Auch weil neben Lärm und Schmutz hin und wieder auch eine Unterbrechung der Internet- und Telefonverbindung unvermeidbar wären.