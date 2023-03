Der Verbandsgemeinderat Kirchheimbolanden tagt am Dienstag ab 19 Uhr im Rathaus. Hauptthema ist der anstehende Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024. Außerdem geht es um erneuerbare Energien: Es soll entschieden werden, ob zusätzliche Windenergiegebiete in eine Fortschreibung des Flächennutzungsplans von 2017 aufgenommen werden sollen. Weitere Themen sind unter anderem der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit zwei Stellplätzen in Bolanden, die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans und des Investitionsplans. Auch die Satzung über den Kostenersatz und die Gebühren für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr soll neu gefasst werden. Ferner geht es um die Preisgestaltung in den Schulküchen, die weitere Nutzung des Containers in der Grundschule Kirchheimbolanden und die Tourismusförderung. Auf der Tagesordnung stehen außerdem die Wirtschaftspläne von Kanalwerk und Schwimmbad.