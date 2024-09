Der Verbandsgemeinderat Winnweiler hat bei der jüngsten Sitzung seine Ausschüsse gebildet. Alles lief letztlich reibungslos. Auch weil zwei Fraktionen einen „Deal“ noch hinbekommen haben.

Der neue Verbandsgemeinderat hat in der kommenden Legislaturperiode fünf Ausschüsse. Alle fünf Fraktionen im Gremium werden mindestens einen Vertreter in den Haupt- und Finanz-, Werkausschuss sowie die Ausschüsse für Schulen, Kultur, Jugend, Soziales und Sport, für öffentliche Einrichtungen, Bauwesen und Umweltschutz und für Brandschutz und allgemeine Hilfe entsenden. Dazu kommen dann noch zwei gemeinsame Anstalten des öffentlichen Rechtes (AöR) – die AöR Solarpark Börrstadt und die AöR Wasserversorgung Göllheim/ Eisenberg/ Winnweiler. Diese werden mit je fünf Mitgliedern besetzt.

Aufgrund des Ergebnisses der Kommunalwahlen Anfang Juli würde die FDP-Fraktion normalerweise keinen Sitz in beiden AöR behalten. „In der Vergangenheit war es aber so, dass die CDU einen ihrer zwei Sitze den Liberalen abgab“, sagte Rudolf Jacob (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Winnweiler. Diesmal waren die Christdemokraten allerdings vorsichtiger. Der Grund war offenbar, dass Christian Ritzmann die FDP in die beiden AöRs vertreten sollte. Da der sich allerdings aus Sicht der CDU in der Vergangenheit eher kontraproduktiv in Sachen Solarpark verhalten habe, überlegte die stärkste Fraktion im VG-Rat beide Sitze in den AöR zu behalten. Letztlich entschied die FDP, anderes Personal zu stellen. Die CDU stimmte zu, erneut einen Sitz abzugeben. Christian Ritzmann enthielt sich bei den Abstimmungen.