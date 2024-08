Zum dritten Mal lädt die Verbandsgemeinde (VG) Nordpfälzer Land am Samstag zu ihrem Tischtennisturnier ein. Ausrichter sind die Tischtennisfreunde (TTF) Rockenhausen, gespielt wird in der Turnhalle der Realschule plus.

Eröffnet wird das dritte Tischtennisturnier der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land am Samstag mit den Gruppenspielen der Schüler und der Jugend (U19, U15, U12), die um 10 Uhr beginnen. Auch Doppelwettbewerbe sind für den Nachwuchs vorgesehen.

Die Wettbewerbe der Aktiven, aufgeteilt in A-, B- und C-Klasse, sowie das Turnier der Hobbyklasse (Spielerinnen und Spieler ohne Spielerpass) beginnen um 14.30 Uhr. Bei den Aktiven werden zunächst Gruppenspiele durchgeführt, die acht Gruppenbesten qualifizieren sich für das Viertelfinale, ab dem im K.o.-Modus gespielt wird. Im Anschluss an die Gruppenspiele der Aktiven sollen die Doppel ausgetragen werden.

Nachmeldungen bis 9 Uhr möglich

Teilnehmen können alle Mitglieder der Tischtennisvereine in der VG, alle Spielerinnen und Spieler, die in der BG wohnen sowie alle Interessierten mit Wohnsitz in der VG. Ein Startgeld für die Teilnahme an dem Turnier wird nicht erhoben, Nachmeldungen sind noch bis 9 Uhr vor Ort möglich.

Auf die vier Erstplatzierten der Nachwuchswettbewerbe sowie auf die Ersten und Zweiten in der Hobbyklasse warten Pokale als Belohnung. Bei den Aktiven gibt es Geldpreise für die ersten Vier, der Sieger der A-Klasse erhält zusätzlich den Wanderpokal.