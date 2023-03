Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ohne Gegenstimmen hat der Eisenberger Verbandsgemeinderat in seiner ersten Sitzung des Jahres den Doppelhaushalt 2021/22 verabschiedet. Unterm Strich steht am Ende der beiden Jahre jeweils eine Null. Der Haushalt ist jeweils ausgeglichen. Glückseligkeit hat das am Mittwochabend aber nicht ausgelöst.

Die Einnahmen und Ausgaben für das laufende und nächste Jahr sind mit jeweils rund 10,3 Millionen Euro festgeschrieben. In Anbetracht der Corona-Situation beschränkte sich Verbandsbürgermeister