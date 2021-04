In der Ortsmitte von Ottersheim soll im Sommer mit dem Bau einer Seniorenwohnanlage begonnen werden. Eine Etage wird die Protestantische Altenhilfe Westpfalz mieten und dort ein Senioren- und Pflegeheim betreiben. Der Rest des Gebäudekomplexes ist für betreutes Wohnen gedacht.

Noch ist die Seniorenwohnanlage in der Planungsphase. Das dafür vorgesehene Grundstück in der Ottersheimer Hauptstraße gegenüber der Kirche wird gerade baureif gemacht. Vor wenigen Tagen erst wurde dort ein Gehöft abgerissen, das mehrere Jahre lang leergestanden hatte.

Bauherr und Investor ist eine vor zwei Jahren eigens zu diesem Zweck gegründete Firma, die Seniorenresidenz Ottersheim GmbH und Co. KG, die das Ganze als Kapitalanlage für private Investoren vermarktet. Wie Sascha Rudolph, Geschäftsführer der GmbH, erläutert, sind im Erdgeschoss 14 Servicewohnungen für Senioren geplant, man kennt das Modell auch unter der Bezeichnung „betreutes Wohnen“. „Das sind ganz normale Eigentumswohnungen, die von Privatpersonen zur Eigennutzung oder zum Vermieten erworben werden können“, so Rudolph. Die Bewohner können diverse Serviceleistungen, von der Alltagsunterstützung bis hin zum mobilen Pflegedienst, für sich hinzubuchen.

Protestantische Altenhilfe mietet Obergeschoss

Baulich von diesen Servicewohnungen getrennt ist das Obergeschoss. Dieses wird komplett von der Protestantischen Altenhilfe Westpfalz (PAW) gemietet, die dort vollstationär ein Senioren- und Pflegeheim betreiben wird. Der Mietvertrag läuft über 20 Jahre und hat eine Option auf Verlängerung. Derzeit betreibt die PAW bereits das Seniorenheim Haus Zellertal in Albisheim. Eine Konkurrenzsituation wird allerdings nicht entstehen, im Gegenteil: Laut PAW wird die Leiterin von Haus Zellertal, Silke Strack, auch die Leitung in Ottersheim übernehmen.

„Wir sind dann praktisch eine Einrichtung an zwei Standorten“, sagt Strack. Auf diese Weise werde es einfacher, Synergieeffekte mitzunehmen, etwa was den Personalbedarf angehe oder auch das kurzfristige Ermöglichen von Pflegeplätzen. Denn Haus Zellertal ist sehr stark ausgelastet. „Wir haben keinerlei Belegungsschwierigkeiten in Albisheim. Im Gegenteil, wir haben im Moment 60 Personen auf der Warteliste“, so Strack.

Haus Zellertal dient als Blaupause

Bei der Planung von Ottersheim diente Haus Zellertal als Blaupause, sowohl was die pflegerische Ausrichtung als auch das Erscheinungsbild angeht, wie Strack erläutert. Geplant werde mit zwei Gebäuden an der Straße, die im Obergeschoss mit einem Übergang verbunden sind, dahinter folgen zwei Seitenflügel und ein Innenhof sowie ein großes Gebäude, das den hinteren Teil des Hofes als Riegel abschließt. Daran soll sich ein weitläufiger Park als Freizeitbereich für alle anschließen. Er kann auch von den Bewohnern der 14 Servicewohnungen genutzt werden. Worauf Strack sich besonders freut: „Im hinteren Gebäude wird es einen großen Aufenthaltsbereich geben, und darüber eine Glaskuppel als Teil des Daches.“

Das Angebot des Heims wird sowohl Langzeit- als auch Kurzzeitpflege umfassen, und die Pflegezimmer, insgesamt 32, werden ausschließlich als Einzelzimmer angeboten. Durch die Einrichtung werden auch neue Arbeitsplätze entstehen. Strack rechnet in der Pflege mit zwölf bis 14 Vollzeitstellen, davon etwa die Hälfte für Pflegefachkräfte, der Rest für Hilfskräfte und Auszubildende.

Dazu kommen noch weitere Stellen, etwa für Haushaltspersonal. Mit dem Einzug wird für den Sommer 2022 gerechnet. „Bewerbungen können gerne jetzt schon abgegeben werden“, sagt Strack. Da sie perspektivisch plane, habe sie bereits jetzt über den aktuellen Bedarf hinaus Azubis eingestellt.

Gemeinde Ottersheim begrüßt das Vorhaben

Genau wie es in Albisheim bereits der Fall ist, sollen auch in Ottersheim enge Kontakte zur örtlichen Bevölkerung geknüpft werden. Neben kulturellen Angeboten oder Austausch auf Besuchsebene kann sich Strack unter anderem auch einen Mittagstisch für ältere Bürger des Ortes im Heim vorstellen. Die Ottersheimer stünden der Einrichtung jedenfalls bereits jetzt sehr positiv gegenüber, das habe sie schon festgestellt.

Diesen Eindruck bestätigt auch Ortsbürgermeister Rüdiger Kragl: „Wir begrüßen das auf jeden Fall, das ist ein großer Gewinn für unser Dorf, deshalb stehen wir auch komplett hinter dem Vorhaben.“

Genehmigungsverfahren läuft noch

Angesichts dieser Voraussetzungen dürfte es eine reine Formalität sein, dass für das Vorhaben eine Baugenehmigung erst noch erteilt werden muss. Dafür muss die Gemeinde den Bebauungsplan für die Hauptstraße ändern. Der städtebauliche Vertrag mit der Verbandsgemeinde sei jedenfalls bereits abgeschlossen, teilt VG-Bürgermeister Steffen Antweiler mit. „Das Änderungsverfahren ist im Moment noch in der Offenlegung. Das heißt, es können seitens der Bürger und der Träger öffentlicher Belange theoretisch noch Einwände geltend gemacht werden. Die Frist läuft noch bis zum 30. April. Danach kann der Gemeinderat die Änderung des Bebauungsplans beschließen“, so Antweiler. Investor Sascha Rudolph geht jedenfalls davon aus, dass im Sommer, voraussichtlich im Juni oder Juli, mit dem Bau begonnen werden kann.