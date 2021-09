Über die vielseitigen Facetten der Elektromobilität informieren das Klimaschutzmanagement der Kreisverwaltung sowie lokale Akteure von Freitag, 17., bis Mittwoch, 22. September. „Bürger, Unternehmen und Kommunen sind eingeladen, die Angebote der E-Mobilitätswoche im Donnersbergkreis zu nutzen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung. Auf dem Programm stehen unter anderem Informationsveranstaltungen zu E-Carsharing oder ein Infonachmittag sowie Probefahrten bei lokalen Autohäusern. Alle Veranstaltungen werden konform zu den an diesem Tag geltenden Corona-Bestimmungen durchgeführt. „Das Klimaschutzmanagement möchte mit der E-Mobilitätswoche zeigen, wie nachhaltige Mobilität die Lebensqualität für alle verbessert und dass es viele Möglichkeiten gibt, umwelt- und klimaschonend unterwegs zu sein“, so die Kreisverwaltung. Nähere Informationen gibt es per E-Mail an klimaschutz@donnersberg.de, das genaue Programm findet sich hier.