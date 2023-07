Um das Thema „Frauen stärken“ geht es bei einer Veranstaltung von der SPD-Landtagsfraktionsvorsitzenden Sabine Bätzing-Lichtenthäler und der SPD-Landtagsabgeordneten Jaqueline Rauschkolb. Sie sind der Meinung, dass Gleichberechtigung und Gerechtigkeit eine Selbstverständlichkeit sein müssten. Es mangele nicht an engagierten, starken, kompetenten Frauen, sondern vielmehr an strukturellen Rahmenbedingungen, die Ungleichheiten begünstigten. Frauen müssten deswegen Pionierarbeit leisten. Bei dem Vortrag geht es darum, von Erfahrungswerten und Wissen anderer zu profitieren und sich zu vernetzen. Als Gastrednerin wird Monique Barudio zu Gast sein.

Info



Die Veranstaltung „Pionierinnen – Frauen stärken“ findet am Montag, 17. Juli, um 17 Uhr im Haus der Vereine in Einselthum statt. Um Anmeldung bis zum 10. Juli an geschaeftsstelle@spd.landtag.rlp.de wird gebeten.