Landtagsabgeordnete Jaqueline Rauschkolb lädt zu einer Veranstaltung zum Thema „Zukunftsfaktor Pflege – Leistungsfähige Strukturen, Neue Konzepte“ ein. Wie kann eine gute pflegerische Infrastruktur überall in Rheinland-Pfalz aufrechterhalten und ausgebaut werden? Wie wird der Pflegeberuf attraktiver? Welche innovativen Ansätze gibt es, um den Bedürfnissen einer älterwerdenden Gesellschaft gerecht zu werden?

Diese und weiteren Fragen stellen sich Landtagsabgeordnete Jaqueline Rauschkolb und als Experte der rheinland-pfälzische Sozialminister Alexander Schweitzer am Mittwoch, 20. April, 18 Uhr, im Roten Saal der Donnersberghalle Rockenhausen. Anmeldung bis zum 14. April per E-Mail an wahlkreis@jaquelinerauschkolb.de.