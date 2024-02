Gestern war der letzte Arbeitstag von RHEINPFALZ-Redaktionsleiter Torben Müller in Kirchheimbolanden. Er wird künftig in Kaiserslautern mit verantwortlich sein für die Produktion der gedruckten Ausgaben der Westpfalz.

Torben Müller hat in den vergangenen dreieinhalb Jahren die Donnersberger Rundschau auf dem Weg in die Digitalisierung vorangebracht, konzeptionell weiterentwickelt und damit für die Zukunft gerüstet. Der 45-jährige Kaiserslauterer möchte aus privaten Gründen näher an seinem Wohnort arbeiten. Die Chefredaktion setzt auf seine Kompetenz beim zügigen Ausbau des Blattmacher-Reporter-Modells.

Das Seitenbauen und die Festlegung der Uhrzeiten, zu denen die digitalen Inhalte verbreitet werden, übernimmt in Kaiserslautern künftig ein achtköpfiges Team für die gesamte Westpfalz. Das soll den Kollegen in der Lokalredaktion Kirchheimbolanden die Möglichkeit geben, mehr zu schreiben, noch näher an den Menschen vor Ort sein. Im Gegensatz zu vielen anderen Regionalzeitungen bekennt sich die RHEINPFALZ zur Präsenz in der Fläche.

Neuer Chef zum 1. März

Der Standort Kirchheimbolanden steht nicht in Frage. Er bekommt zum 1. Juli sogar Zuwachs, weil Rainer Knoll, vor allem zuständig für die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land, künftig auch von der Kreisstadt Kirchheimbolanden aus arbeiten wird. Die Redaktionsräume in Rockenhausen, spätestens seit der Corona-Pandemie so gut wie nicht mehr frequentiert, geben wir Mitte 2024 auf. Knoll, der in seiner Geburtsstadt Rockenhausen lebt, wird trotzdem weiterhin als Reporter im westlichen Kreisteil unterwegs sein und sein Ohr nah am Leser haben.

Im Februar übernimmt Müller von Kaiserslautern die Produktion der Lokalausgabe. Ab März wird dann in Kaiserslautern redaktionsübergreifend gearbeitet. Im Februar leitet Lea Ochßner die Lokalredaktion Kirchheimbolanden kommissarisch. Wenn die neue Redaktionsleitung dann im März antritt, wird Lea Ochßner Torben Müller an den Desk nach Kaiserslautern folgen. Sie wird sich dort als Digitalredakteurin vor allem um die Online-Auftritte in der Westpfalz kümmern.

Das Bewerbungsverfahren für die Stelle der neuen Redaktionsleitung läuft noch. Die Chefredaktion ist zuversichtlich, zum 1. März den neuen Chef oder die neue Chefin präsentieren zu können.