Nach manchen Turbulenzen mit ihrem Gipfelpunkt in der Amtsenthebung des früheren VdK-Kreisvorsitzenden Klaus Lincker durch den Landesvorstand will der neue Kreisvorstand um Volker Langguth-Wasem den Donnersberger VdK wieder in ruhigeres Fahrwasser führen. Die Corona-Pandemie hat aber auch hier eine gewisse Bremskraft entfaltet.

„Nachdem ich in den Geschäftsbetrieb eingestiegen bin, habe ich zunächst versucht, in den Ortsverbänden das Neue rüberzubringen, den neuen Kreisvorstand, den neuen Vorsitzenden. Den Ortsverbänden haben wir auch angeboten, dass ich zu Versammlungen und Veranstaltungen hinkomme und die Neuigkeiten aus dem Kreisverbandsvorstand berichte“, blickt Langguth-Wasem auf seine ersten Aktivitäten als Kreisvorsitzender des Sozialverbandes zurück. Bei den Ortsverbänden anzusetzen, sei gut angekommen, bestätigt auch sein Stellvertreter Dieter Schreiber. Sieben oder acht solcher Ortsverbandsversammlungen habe er noch besucht – bis die Corona-Krise diese Runde erstmal unterbrochen hat.

Langguth-Wasem bringt als früherer Behindertenbeauftragter der Stadt Frankfurt und langjähriger Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung viel Sachkompetenz mit in sein Amt an der Spitze des Kreisverbands, der etwa 3700 Mitglieder in seinen Reihen hat. Im Dezember war der 73-jährige Sankt Albaner zum Kreisvorsitzenden gewählt worden, nachdem Ute Schlicksupp das Amt seit März 2019 kommissarisch geführt hatte.

Ortsverbände wiederherstellen

Mit diesen Vorstellungsbesuchen hat Langguth-Wasem auch eine große Baustelle betreten, die noch aus der Zeit von Klaus Lincker rührt. Denn gut ein Dutzend Ortsverbände ohne Vorstände hatte Lincker innerhalb kurzer Zeit und wie „im Handstreich“, so der VdK-Landesvorstand, mit dem Kreisverband fusioniert, was letztlich den Anstoß gab zu seiner Amtsenthebung und der seines Stellvertreters Helmut Hagspiel. Demgegenüber sieht es Langguth-Wasem jetzt als seine Aufgabe an, diese Ortsverbände zu reaktivieren und in ihrer Eigenständigkeit wieder herzustellen. „Das steht ganz oben auf unserer Tagesordnung.“ Die Ortsverbände seien es, die die Mitglieder brächten und aktivierten, nicht die Kreiszentrale. „Ich halte das rückblickend auch nicht für eine gute Strategie zu sagen, wir ziehen die alle an uns. Denn die Arbeit müssen die Ortsverbände machen, die müssen mit den Mitgliedern aktiv werden. Das könnten wir hier gar nicht machen. Die Musik spielt in den Orten.“

Erste Aktivierung geglückt

Gelungen ist das bereits mit der Neugründung eines Ortsverbandes Kirchheimbolanden/Orbis-Morschheim. Die Mitglieder beider Ortsverbände waren gemeinsam zu einer Versammlung auf der Haide eingeladen worden mit dem Ergebnis, dass sie sich zu diesem neuen Ortsverband zusammengeschlossen haben und sich einen Vorstand geben konnten. Kibo mit über 400 Mitgliedern lag seit 2015 brach, auch Orbis-Morschheim hatte zuletzt keinen Vorstand mehr. Der nächste Vorstoß dieser Art sollte Oberwiesen gelten, doch sei die bereits anberaumte Versammlung dann von der Pandemie eingeholt worden.

Die Aktivierung sei nach längerem Stillstand gleichwohl schwierig, wenn die gesellschaftlichen Aktivitäten in den Ortsvereinen nicht für entsprechende Kontinuität sorgen. Das habe er auf den Treffen, die er vor der Corona-Krise noch besuchen konnte, durchaus verspürt und auch als Auftrag empfunden, das wieder zu beleben, so Langguth-Wasem. „Da ist ja ein großes Bedürfnis, sich gesellschaftlich so zu treffen, und das ist ja auch schön, gerade wenn man nicht mehr zu den ganz Jungen gehört.“ Überrascht habe ihn, wie angenehm er überall aufgenommen worden sei, selbst im Ortsverband Bocksrück-Pfrimmtal, dem Lincker selbst angehört hat. Der Ortsvorstand sei mit fünf, sechs Leuten dagewesen zu einem guten Gespräch, „und wir sind doch als alte VdKler-Freunde auseinandergegangen“.

Inhalte nach außen tragen

Kurz danach habe die Pandemie dann eine Absage aller Treffen dieser Art erzwungen, zumal der VdK ja ein ganz besonders gefährdetes Klientel habe, wie Langguth-Wasem herausstreicht mit Blick auf ältere Menschen, Beeinträchtigte, Kranke, die der VdK in seinen Reihen hat und für die er tätig ist. Er selbst habe empfohlen, noch bis zu den Sommerferien vorsichtig zu sein mit Veranstaltungen und Versammlungen. Der Kreisverband selbst habe vor den Sommerferien keine Veranstaltungen mehr geplant, die nächste, eine Herbst-Delegiertenversammlung, sei für November ins Auge gefasst.

Die Sozialberatung in der Kirchheimbolander Geschäftsstelle lief in dieser Zeit gleichwohl weiter, allerdings telefonisch und ohne persönliche Kontakte. Durch Überstundenabbau und Urlaub habe man die erste Zeit der Pandemie so gestalten können, dass die beiden Berater nicht gemeinsam im Dienst sein mussten, berichtet Langguth-Wasem. Das ist nun seit Anfang Mai wieder der Fall. Geringer sei die Nachfrage nach Sozialberatung in dieser Zeit nicht gewesen, dass die Corona-Epidemie selbst Thema gewesen sei beim Beratungsbedarf, habe er indes nicht wahrgenommen. Gut acht bis zehn Anfragen für Beratung in Sozialrechtsfragen gebe es am Tag, wobei einzelne Gespräche mal eine Viertelstunde, mal auch zwei Stunden dauern können.

Langguth-Wasem will auch über die übliche Verbandsarbeit hinaus die Inhalte, für die der VdK steht, nach außen tragen, für die Mitglieder wie für eine breitere Öffentlichkeit. „Wir haben beispielsweise für die Herbstkonferenz das Thema barrierefreies Bauen geplant. Wir machen erst unseren Verbandsteil und dann anschließend einen öffentlichen Teil für Bürger, für Interessierte. Wir haben einen Spezialisten da, der darüber was vortragen kann.“ Er selbst kann dazu auch noch etwas beitragen über Fördermöglichkeiten für solche Projekte. „Nicht warten, bis jemand kommt, der was wissen will, sondern auf die Leute zugehen“, sei die Devise. Das nächste Thema sei dann Pflege und Pflegebedürftigkeit, das dritte die Kinderarmut.

Sozialberatung läuft weiter

Die Corona-Zeit ist nun auch gut geeignet für hintergrundaktive Gespräche, die jetzt zu führen sind, um verwaisten Ortsverbänden wieder eine Leitungsperspektive zu eröffnen. Viele Telefonate sind da an der Tagesordnung mit Personen, die man sich in verantwortlicher Position in einem Ortsverband vorstellen könnte. So werden die Weichen gestellt für die Zeit, in der man wieder in gewohnter Weise tätig werden könne.

Verändern will der neue Vorstand auch die Beratungsarbeit. Es soll künftig so sein, dass es vormittags offene Sprechstunden geben soll, da soll das Haus – ein Ende der Pandemie-Auflagen vorausgesetzt – offen sein von Montag bis Donnerstag, 9 bis 12 Uhr, gerade auch um Beratungstermine zu vereinbaren. Mittwochs soll es dieses Angebot dann von 9 bis 12 Uhr auch in Rockenhausen geben. Der Nachmittag soll den Beratungsgesprächen vorbehalten bleiben, für die ein Termin vereinbart wurde. Ab 18. Mai sollen die Geschäftsstellen für den allgemeinen Publikumsverkehr wieder geöffnet werden.

Auf die jüngere Vergangenheit des Kreisverbandes will Langguth-Wasem nicht näher eingehen, Kontakte zwischen Lincker und ihm habe es keine gegeben. „Es ist mein Glück, dass ich damit nichts am Hut habe“, sieht Langguth-Wasem in seinem „Seiteneinstieg“ in den Vorstand einen großen Vorteil für den Neustart. „Ich bin da ganz unbefangen.“