Am frühen Donnerstagabend kontrollierten Polizisten auf der K53 zwischen Dannenfels und Bolanden drei Fahrradfahrer, die ihnen zuvor als hilfsbedürftig gemeldet worden waren. Bei der Kontrolle stellte sich allerdings heraus, dass die drei Männer im Alter von 44 Jahren bis 57 Jahren nicht hilfsbedürftig, sondern allesamt erheblich alkoholisiert waren. Die starke Alkoholisierung in Verbindung mit weiteren alkoholbedingten Ausfallerscheinungen führten dazu, dass die Weiterfahrt unterbunden und den Männern auf der Polizeidienststelle Blutproben entnommen wurden. Außerdem wurde gegen jeden von ihnen ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Die Polizei weist an dieser Stelle darauf hin, dass auch eine mit dem Fahrrad begangene Trunkenheitsfahrt den Entzug der Fahrerlaubnis mit sich ziehen kann.