Wer sich über aktuelle Wetterdaten in Kirchheimbolanden informieren will, kommt an der Wettertafel am Parkdeck nicht zum Ziel: Dort steht er vor einer Holzplatte anstatt der gewohnte Anzeigen mit den roten Leuchtziffern. Ursache ist ein Vandalismus-Schaden, sagt Stadtbürgermeister Marc Muchow. Die Glasscheibe vor den Anzeigen sei eingeschlagen und zerstört worden, schon am 13. August sei ihm der Schaden aufgefallen. Der Bauhof habe sich der Sache angenommen. „Im Augenblick ist eine Holztafel vor der Anzeige, um die Elektronik zu schützen“, so Muchow. Eine Schreinerei sei bereits beauftragt, das Glas zu ersetzen. „Diesmal wird es aber ein Spezialglas sein, das solchen ’Angriffen’ widersteht.“ Die Stadt habe Anzeige erstattet wegen des Schadens.