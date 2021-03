Wie erst am Mittwoch gemeldet, waren offenbar Randalierer in der Zeit von Samstag bis Sonntag, 5 Uhr morgens, auf dem Gelände der Grundschule in Zellertal unterwegs. Sie beschädigten einen Traktor und Terrakottafiguren und schmierten weiße Farbe an die Fassade. Zudem wurde das Dach des Bushaltestellenhäuschens angegangen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 911-0 zu melden.