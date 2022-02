In der Nacht vom 1. auf den 2. Februar kam es in der Fußgängerzone in Eisenberg zu einer Sachbeschädigung. Wie die Polizei in Kirchheimbolanden mitteilt, haben Unbekannte Steine in die Glasscheibe der Eingangstür eines Lottogeschäfts geworfen. Die Scheibe ging dabei nicht vollständig zu Bruch. Außerdem wurde das Vorhängeschloss einer neben der Tür befindlichen Truhe aufgebrochen. In der Truhe befanden sich mehrere Zeitschriften, die entwendet wurden. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefon 06352 911-0 zu melden.