In Niedermoschel ist über das Osterwochenende ein Kellerfenster am Bürgerhaus in der Amtsgasse beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei wurde das Fenster zu einem Heizraum vermutlich eingetreten. Der Täter betrat den Keller offenbar nicht.

Die Tat wurde am frühen Sonntagabend entdeckt. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Polizei in Rockenhausen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen unter Telefon 0631 36914699.