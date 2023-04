Erneut haben Vandalen im Rockenhausen Schulzentrum gewütet: Bislang unbekannte Täter haben nach Polizeiangaben zwischen Samstag- und Montagmorgen an der Realschule plus und der Integrierten Gesamtschule (IGS) mehrere Toilettentüren eingetreten und die Räumlichkeiten verwüstet. So sind Seifenspender zerstört und Deckenplatten beschädigt worden. Auf dem Schulhof wurden Mülltonnen umgeworfen, der darin befindliche Abfall lag über das Gelände verstreut. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Bereits in der vergangenen Woche war es zu Straftaten an den beiden Schulen gekommen: In der Nacht auf Donnerstag (13. April) sind an der Realschule plus, in der folgenden Nacht (14. April) an der IGS jeweils zwei Toilettentüren eingetreten worden. Auch dort hatte die Polizei den Schaden jeweils auf 5000 Euro beziffert. Hinweise werden erbeten an die Dienststelle in Rockenhausen, Telefon 06361 9170.