Gleich zweimal hatte es die Polizei Rockenhausen mit Vandalismus im Zusammenhang mit Autos zu tun: In der Nacht auf Dienstag, zwischen 2.30 und 7.45 Uhr, wurde auf dem Gelände eines Kfz-Betriebs in der Kaiserslauterer Straße die Fahrerscheibe eines Kundenfahrzeugs mit einem Stein eingeschlagen. Entwendet wurde laut Polizei offenbar nichts. Das Tatwerkzeug lag noch im Fußraum. Der Sachschaden wird auf rund einhundertfünfzig Euro geschätzt. Am Dienstmorgen wurden zwischen 8.15 und 8.45 Uhr an einem im Mühlweg geparkten schwarzen Peugeot die Beifahrertür, der rechte Kotflügel sowie die Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden wird hier auf rund dreitausendfünfhundert Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise zu Personen, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 917-0.