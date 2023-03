Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, haben unbekannte Täter wohl am vergangenen Wochenende im Mühlackerweg ein Nebengebäude der Realschule plus mit Graffiti beschmiert. Laut Polizei wurden an der Außenwand sowie an zwei Stahltüren verschiedene Schriftzüge in grüner und schwarzer Farbe festgestellt. Die Kosten für die Beseitigung der Farbe werden auf rund fünfhundert Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06361 917-0.