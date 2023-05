Bislang unbekannte Vandalen haben zwischen Freitag, 14 Uhr, und Samstag, 12 Uhr, am Kneippbecken der Ortsgemeinde Imsbach ihr Unwesen getrieben. Das öffentlich zugängliche Gelände liegt an der K38 im Langental. Die Täter haben nach Polizeiangaben mehrere schwere Gegenstände – unter anderem einen Pflanzstein – sowie große Äste in das Kneippbecken und die dort verlaufende Imsbach geworfen. Ferner wurde ein Holzzaun beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise werden erbeten an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.