Ein Wiedersehen mit der Jeanine Vahldiek Band gibt es am Samstag, 25. September, 20 Uhr, im Theater Blaues Haus auf dem Weierhof. Harfe, Gesang und Percussion verschmelzen in der Musik der Band zu einem sehr eigenständigen Sound. Die Songs von Jeanine Vahldiek (Harfe, Gesang, Weißenborngitarre) und Steffen Haß (Percussion, Gesang, Ukulelenbass), alle selbst geschrieben, sind geprägt von Einflüssen aus Pop, Reggae, Jazz. Veranstalter ist das Theater Blaues Haus. Wegen der aktuellen Hygenievorschriften können Karten nur per E-Mail bestellt werden an karten@blaues-haus-ev.de. geschickt werden. Weitere Infos auf der Homepage www.blaues-haus-ev.de. red/bke