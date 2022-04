2014 haben sich bei der Lohnsfelder Pulvermühle Störche angesiedelt. Jedes Jahr kehren sie aus sonnigen Süden in die Nordpfalz zurück. Aber sind es tatsächlich immer dieselben Vögel?

Längst sind sie ein Markenzeichen der am südlichen Zipfel unseres Kreises gelegenen Gemeinde: 2014 hat sich das erste Weißstorch-Pärchen nahe der Pulvermühle niedergelassen – zunächst auf einer Stromleitung, dann auf einem von den Pfalzwerken errichteten, wesentlich „entspannterem“ Holzmasten.

Bis voriges Jahr sind drei weitere Nester (samt „Inhalt“) hinzugekommen, seit ein paar Jahren pflegen die Lohnsfelder ihr Image als „Storchendorf“: Nicht nur, dass die Aufschrift die Begrüßungsschilder an den Ortseingängen ziert – die Bürger mit ihrem Gemeinderat und Ortschef Walter Bertram an der Spitze haben in eigener Regie drei zusätzliche Pfähle anfertigen und aufstellen lassen, um weitere Angehörige der Familie Adebar in die Nordpfalz zu locken.

Besetzt ja – aber mit wem?

DASS die Quartiere seither in jeder „Saison“ besetzt sind, sorgt nicht nur bei den Experten der Nabu-Kreisgruppe Donnersberg, sondern auch bei etlichen „Fans“ für Freude. Auf einem anderen Blatt steht allerdings, WER sich da so alles im Lohnsbachtal tummelt. Genauer gesagt, ob jährlich die gleichen oder mitunter wechselnde Exemplare im Februar, spätestens März zwecks Fortpflanzung ihre Horste beziehen. Was schwierig zu beantworten und nicht in jedem Fall zweifelsfrei zu klären ist.

So sehen sich Störche ja per se unheimlich ähnlich, noch dazu sind Männchen und Weibchen kaum zu unterscheiden. Letztere sind etwas kleiner und leichter, Erstere haben meist längere Schnäbel – das war’s aber schon an Differenzen. Nicht zuletzt sind die Vögel keineswegs so monogam, wie man früher einmal angenommen hat: Treu sind sie im Grunde nur ihrem Nest – wenn keiner ausziehen will, bleibt man eben zusammen. Aber einem Flirt oder Partnertausch sind sie deshalb nicht abgeneigt, und mitunter kommt es zu heftigen Schnabelkämpfen, wenn der bisherige Liebhaber seine Ex in flagranti mit dem Neuen erwischt – wobei es dann eben in erster Linie um die Brutstätte und weniger um die Braut geht. Auch in Lohnsfeld hat’s solche oder ähnliche Dramen in der Vergangenheit schon gegeben.

Ein Ring als Ausweis

Jedenfalls braucht’s zweierlei, um die Langbeine auseinanderhalten zu können: Erstens einen Fachmann oder eine Fachfrau, der beziehungsweise die den Baby-Störchen ihren „Ausweis“ verpasst. Dabei handelt es sich um einen Ring mit einer Kombination aus Zahlen und Buchstaben, was fortan die Identifizierung einzelner Tiere ermöglicht. Zum Ablesen muss aber – zweitens – jemand mit technischen Hilfsmitteln in der Lage sein, nahe genug an die aus Aluminium oder Kunststoff hergestellte und mit einem Clipverschluss befestigte Markierung heranzukommen. Uwe Nielsen aus Bolanden, aktives Mitglied der Nabu-Kreisgruppe und seit Jahren treuer Storchen-Beobachter bei der Pulvermühle, ist dies bereits früher und nun kürzlich wieder mit seinem Teleobjektiv gelungen. Dabei hat er mehrere interessante Feststellungen gemacht.

Was noch mit bloßem Auge zu sehen ist: Von den im Vorjahr vier Domizilen sind momentan drei wieder besetzt – noch verwaist ist das im Vorjahr in einem Baum errichtete Nest, während auf den vor drei Jahren von den Lohnsfeldern aufgestellten und 2021 erstmals besiedelten Masten vermutlich das „alte“ Paar zurückgekehrt ist. Vermutlich deshalb, weil einer der beiden Störche nicht beringt ist. Den zweiten hingegen hat Nielsen anhand der Aufschrift „AX 281“ und früheren Beobachtungen zuordnen können.

AF 405 ist verschwunden

„Eine traurige Entdeckung“ hat der Bolander dagegen in dem von der Landesstraße aus gesehenen vorderen Horst gemacht. Hier hatte sich 2017 das zweite Paar niedergelassen – zunächst auf dem Dach eines Hochsitzes, weil dieser zusehends marode war, dann ebenfalls auf einem als Ersatz errichteten Holzpfeiler. Zwar habe das „Weibchen mit der Nummer AJ 848“ wieder seinen angestammten Platz eingenommen, sich aber offenbar „einen neuen Partner mit Ringnummer AZ 952 zugelegt“, so Nielsen. Nicht mehr wiedergekommen sei hingegen das Männchen „AF 405“. Reine Spekulation, ob er sich eine neue „Braut“ gesucht hat oder ob ihm etwas zugestoßen ist.

Apropos zugestoßen: Dieses Schicksal hatte vor drei Jahren den männlichen Storch im Lohnsfelder „Ur-Nest“ ereilt: „AN 386“ – selbst der mindestens schon zweite Partner des 2014 sozusagen am Donnersberg hängen gebliebenen Weibchens – war offenbar Opfer eines Verkehrsunfalls und ist bei Sembach tot neben der Autobahn gefunden worden. Allzu lange hat die „Witwe“ allerdings nicht getrauert: Nur ein paar Wochen später hat ein Casanova erfolgreich um die Alleinstehende gebuhlt und sich ins gemachte Nest gesetzt. Nicht allerdings, ohne die drei frisch geborenen Jungen heftig zu attackieren und aus ihrem Heim zu werfen – für einen der Storchen-Babys endete der Angriff tödlich.

Eine Pfälzerin als Konstante

Jedenfalls ist „AL 266“, wie Nielsen erkannt hat, seitdem Hausherr und Lover von „AK 119“ – das Weibchen war einst in Mauschbach bei Zweibrücken beringt worden, ist also eine echte Pfälzerin. Und als „Frau der ersten Stunde“ gebührt ihr der inoffizielle Titel der Alterspräsidentin im Lohnsfelder Storchenpark, in dem bereits mehrere Dutzend Jungtiere das Licht der Welt erblickt haben.

Darauf hoffen alle Freunde der gestelzten Lebensart auch dieses Frühjahr. Und die Chancen stehen gut, teilt Nielsen mit: „Wie ich beobachten konnte, werden die besetzten Horste ausgebessert, es wird schon fleißig die Paarung geübt.“ Wer mit wem, ist ja gar nicht so wichtig ...