Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Uwe Naumann, der in Mannheim geborene Schauspieler aus Rockenhausen, war am Freitagabend zum nun schon dritten Mal in der Rockenhausener Bücherhütte zu Gast. Den gut 40 Zuschauern gefiel die Vorstellung sehr.

Bei so vielen Besuchern war die Bücherhütte proppenvoll und platzte beinahe aus allen Nähten. Auch diesmal hatte Uwe Naumann ein neues Stück aus eigener Feder im Gepäck: „Der