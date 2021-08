Zwei „Urgesteine“ verlassen mit dem offiziellen Ende des Schuljahres das Nordpfalzgymnasium: Ursula Schöpfer-Biehl und Rolf Bernhard verabschieden sich in den Ruhestand, wie die Kirchheimbolandener Schule mitteilt.

Oberstudienrätin Ursula Schöpfer-Biehl hatte seit 1981, also inzwischen 39 Jahre lang, am Nordpfalzgymnasium in den Fächern Mathematik, Physik sowie Informatik unterrichtet: „Mathematisch bedeutet dies bei zirka sechs Klassen pro Jahr mit jeweils 25 Schülern: knapp 6000 Schülerinnen und Schüler“, die ihren Unterricht besucht hätten, so die Schulleitung.

Anfang Februar noch hatte Ursula Schöpfer-Biehl ihr 40. Dienstjubiläum gefeiert. Sie habe während ihrer Dienstzeit „sehr viele zusätzliche Aufgaben übernommen und mehrere Ämter sehr zuverlässig und souverän begleitet“. Dazu gehören Fachkonferenzleitung, so die Schulleitung. Klassenleitung, Klassenfahrten, Schulausschuss, Elternsprechtage und die Organisation von Mathe ohne Grenzen, nennt die Schule als Stichworte.

Scheidender Studiendirektor lange im Personalrat tätig

Studiendirektor Rolf Bernhardt unterrichtete seit 1996 in den Fächern Chemie und Mathematik am Nordpfalzgymnasium, also insgesamt 24 Jahre lang. Zuvor war er, nach seinem 1987 absolvierten zweiten Staatsexamen, am Regino-Gymnasium im Eifelstädtchen Prüm tätig. Rolf Bernhardt habe, wie die mit ihm ausscheidende Kollegin, bei Schülern, Kollegium und Eltern hohes Ansehen genossen, heißt es in der Mitteilung der Schule.

2006 wurde Bernhardt zum Studiendirektor ernannt und übernahm die Funktionsstelle des Berufswahlkordinators. 2009, im Jahr seines 25. Dienstjubiläums, übernahm er die Leitung der Oberstufe. Zudem war er fast 20 Jahre im Personalrat tätig, in dem er auch lange den Vorsitz geführt hatte, was das Vertrauen des Kollegiums in Bernhardt dokumentiere.