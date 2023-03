Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was ihn dabei geritten hat, bleibt ungeklärt. So nebulös aber das Motiv erscheint, so klar war die Beweislage: Wegen Urkundenfälschung ist ein Nordpfälzer am Amtsgericht in Rockenhausen zu einer Geldstrafe verdonnert worden. Der Rentner hatte sich als kompetenter Katastrophenschützer ausgegeben – ohne dabei auf Geld zu schielen.

Aufgeflogen ist alles eher durch Zufall. Weil irgendwann mal jemand näher hingeschaut hat – und ihm die Zertifikate spanisch vorgekommen waren. Prüfende Blicke haben dann