Zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen hatte Stetten am Dienstag mit den Wassermassen nach einem Unwetter zu kämpfen. „Alle Wehren in der VG sind auf Stetten konzentriert“, teilte Wehrleiter Matthias Groß am Nachmittag mit. Es gebe 20 Einsatzstellen, bei denen Wasser in Gebäuden stehe. Ab 15 Uhr war die Feuerwehr für mehrere Stunden im Einsatz.

Zwischen Gauersheim und Albisheim hat es nach Informationen von Groß einen Hangrutsch gegeben, durch den die Straße teilweise blockiert war. Bei einem Unfall auf der B 47 zwischen Marnheim und Dreisen wurde eine Person verletzt, nachdem das Auto aufgrund von Aquaplaning von der Straße abgekommen war.

In der VG Göllheim waren gegen 17 Uhr alle Ortswehren außer Standenbühl und Rüssingen im Einsatz. Insgesamt kam es in Folge des Gewitters zu rund 40 Alarmierungen, vor allem in Albisheim und im Zellertal, wie aus der Einsatzzentrale in Göllheim zu erfahren war. Dabei handelte es sich hauptsächlich um vollgelaufene Keller. Bei Immesheim war Geröll auf die Straße geschwemmt worden, und in Ottersheim drohte zeitweise der Ammelbach über die Ufer zu treten.

Im Westkreis bleibt’s eher ruhig

Zwar gab es auch rund um Winnweiler über mehrere Stunden Blitze und Donner, in den meisten Orten fiel aber lediglich „moderater Regen“, wie es VG-Wehrleiter Christian Füllert ausdrückte, dessen Feuerwehr die Kollegen im Ostkreis unterstützte. Auch in der VG Nordpfälzer Land war es weitgehend ruhig, informierte Wehrleiter Timo Blümmert auf Anfrage. Bis zum frühen Abend musste lediglich ein umgestürzter Baum von der L 385 zwischen Dielkirchen und Gerbach geräumt werden.