Besonders hart traf es bei dem Unwetter über der Nordpfalz am Montag die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land. Am Ortseingang von Alsenz fuhr eine Regionalbahn auf einen umgestürzten Baum auf. Rund 30 Personen, überwiegend Schüler und Jugendliche, mussten von den Feuerwehren über Steckleitern die Böschung herab aus dem Zug befreit werden. Die meisten Kinder wurden direkt von Eltern oder Verwandten in Empfang genommen und nach Hause gebracht. Weitere Infos gibt es hier.