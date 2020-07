Unterstützung dringend gesucht: Zwischen 11 und 17 Uhr veranstaltet die Familie Maekelborger am Sonntag im Sattelhof 7 in Alsenbrück-Langmeil einen wohltätigen Flohmarkt. Dessen Erlös kommt dem dreijährigen Paul Baab aus Münchweiler zugute. Denn die Familie des schwerbehinderten Jungen benötigt ein rollstuhlgerechtes Auto.

Alles, was für Eltern mit gesunden Kindern kaum der Rede wert ist, ist für Familie Baab eine logistische Herausforderung. Denn Söhnchen Paul ist seit seiner Geburt stark eingeschränkt: Aufgrund einer angeborenen Augenkrankheit ist er stark sehbeeinträchtigt. Auch Laufen, Sprechen oder eigenständig Essen kann Paul durch eine Reihe vieler weiterer Erkrankungen nicht.

„Weil Paul älter und schwerer geworden ist, hat er einen neuen Rollstuhl erhalten“, weiß Alexandra Maekelborger, eine Verwandte der Familie. Das Problem: Der Rollstuhl lässt sich für den Transport nicht zusammenklappen. „Um mobil zu bleiben, benötigt die Familie dringend ein behindertengerechtes Auto.“ Doch ohne Hilfe geht es nicht: Pauls Eltern sind selbst gesundheitlich angeschlagen. Hinzu kommt, dass Pauls Bruder eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) hat.

Noch „Schätze“ zum Verkaufen gesucht

Um die Familie zu entlasten, kam Maekelborger auf die Idee mit dem Flohmarkt: „Aktuell suchen wir noch gut erhaltene Schätze, wie Geschirr, Kleidung, Bücher, Spielsachen, Werkzeuge oder alten Trödel, die Menschen für unseren Flohmarkt spenden.“ Wer will, kann diese vor Ort selbst oder durch Familie Maekelborger verkaufen lassen. Auch Preise, etwa Werbegeschenke, werden für eine Tombola am Sonntag gesucht. „Fragen stellen und sich anmelden kann man per E-Mail bei mir“, hofft Maekelborger auf großes Interesse zu stoßen. „Natürlich freuen wir uns über jeden Besucher am Sonntag. Wir sind für Spenden jeglicher Art dankbar.“

Wer am Flohmarkt nicht teilnehmen kann, aber trotzdem spenden möchte, kann dies über das für Paul eingerichtete Spendenkonto beim Bundesverband Kinderhospiz tun. Um mögliche Verwechslungen zu vermeiden, wählten die Eltern dort als Verwendungszweck den Zweitnamen ihres Sohnes.

INFO

Fragen und Anmeldungen für den Flohmarkt unter alexandra.maekelborger@vodafonemail.de.