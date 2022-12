Schauen Sie die WM oder nicht? Noch nie hat diese Frage zu so vielen Diskussionen geführt wie im Jahr 2022. Wir hören im Donnersbergkreis nach.

... ich die deutsche Nationalmannschaft unterstützen wollte. Die Spiele der Deutschen habe ich also geschaut, in die anderen aber höchstens mal kurz reingeschaltet. Das ist eigentlich untypisch für mich, bei Weltmeisterschaften schaue ich normalerweise alles, was zeitlich irgendwie geht. Aber ich muss sagen, dass der Reiz dieses Jahr einfach gefehlt hat. Das hat zum einen schon irgendwie mit der Jahreszeit zu tun, zum anderen mache natürlich auch ich mir Gedanken um die ganze Diskussion über Katar als Austragungsort. Den Aufschrei hätte es aber meiner Meinung nach viel früher geben müssen, deswegen jetzt der Nationalmannschaft die Unterstützung zu entziehen, hätte sich für mich falsch angefühlt. Aber das hat sich ja inzwischen sowieso erledigt.

Wenn es jetzt bald in den K.O.-Spielen zu den richtig spannenden Duellen kommt, werde ich wahrscheinlich auch hin und wieder einschalten, weil mich das fußballerisch interessiert. Aber so richtig anfreunden kann ich mich mit dieser WM einfach nicht. Vielleicht steigert es ja einfach die Vorfreude auf das nächste Turnier.