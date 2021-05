Mitmachen, mitreden, mitarbeiten. Darum geht es beim Begriff Inklusion. In der Schule bedeutet dies: Kinder mit und ohne Behinderung und Förderbedarf lernen gemeinsam. Doch wie sieht es mit Lehrer mit Behinderungen aus – wie werden sie in den Schulalltag eingebunden?

Öffentliche und private Arbeitgeber sind verpflichtet, wenigstens fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze mit Menschen mit Behinderungen zu besetzen. „An der Berufsbildenden Schule (BBS) Eisenberg gibt es derzeit drei Lehrer, denen ein Schwerbehindertengrad zwischen 50 und 70 Prozent attestiert ist“, bestätigt Matthias Frietsch, der Schulleiter der BBS. Die Kollegen fielen allerdings in keiner Weise leistungsmäßig ab, seien keine Rollstuhlfahrer und die Behinderung sei nur durch einen speziellen Ausweis ersichtlich. „Diese Kollegen erhalten lediglich eine Arbeitsminderung von zwei bis drei Stunden pro Woche gegenüber ihren nichtbeeinträchtigten Kollegen“, sagt Frietsch.

900 Lehrkräfte mit Behinderungen

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier bestätigt, dass schwerbehinderte Lehrkräfte im Rahmen der Fürsorgepflicht Unterstützung erfahren, sei es durch die Reduzierung des Stundendeputates oder durch andere Maßnahmen. Eveline Dziendziol, die Pressesprecherin der ADD in Trier sagt: „Für schwerbehinderte Lehrkräfte finden in den Schulen auf Grundlage der Integrationsvereinbarung sogenannte Präventivgespräche statt, die durch den Abschluss von individuellen Vereinbarungen zu konkreten Erleichterungen für schwerbehinderte Lehrkräfte im Schulalltag führen.“ An jeder Schule gebe dafür es einen eigenen Ansprechpartner.

Laut des Bildungsministeriums in Mainz liegen keine Statistiken über die Anzahl der beschäftigten beeinträchtigen Lehrer in Rheinland-Pfalz vor. „Das Statistische Landesamt weist lediglich aus, dass in Rheinland-Pfalz rund 900 Lehrkräfte aufgrund einer Schwerbehinderung im Schuljahr 2019/2020 auf Antrag eine Stundenermäßigung erhalten haben - das ist aber nicht gleichzusetzen mit der Gesamtzahl der Lehrpersonen mit einer Beeinträchtigung“, betont Henning Henn, der Pressesprecher des Ministeriums. Je nach Art und Schwere der Behinderung würden sich für die Lehrpersonen ganz unterschiedliche Herausforderungen stellen. „Bei Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern stellen sich Fragen der Barrierefreiheit, wohingegen sich bei einer Lehrkraft mit einer chronischen Erkrankung, wie etwa Diabetes mellitus Typ I, ganz andere Fragen stellen“, so Henn. Wichtig sei, dass vor Ort individuelle und damit passgenaue Hilfestellungen und Unterstützungsangebote für die Lehrkräfte gefunden würden.

Mehr als nur Stundenreduzierungen

Das könne neben einer Stundenermäßigung bedeuten, dass schulorganisatorische Anpassungen vorgenommen werden, etwa bei der Erstellung des Stundenplans - beispielsweise kein Nachmittagsunterricht, wenn etwa Arztbesuche oder sonstige medizinische (Reha-)Maßnahmen wahrgenommen werden müssten. „Ebenso kann unter Umständen auch die schulische Ausstattung betroffen sein, wie eine niedrigere Tafel für Menschen im Rollstuhl oder auch spezielle digitale Endgeräte, um ein Handicap zu kompensieren“, sagt er. Henn weist darauf hin, dass wir als einziges Bundesland in Rheinland-Pfalz ein Institut für Lehrergesundheit an der Universitätsmedizin Mainz eingerichtet haben, das arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Beratung der staatlichen Lehrkräfte, pädagogischen Fachkräfte und anderen Beschäftigten im Schuldienst des Landes Rheinland-Pfalz anbietet. Außerdem gibt es die Vertrauenspersonen für schwerbehinderte Menschen, die dabei helfen, die Teilhabe der schwerbehinderten Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsleben in den einzelnen Schulen zu gewährleisten. Der Pressesprecher des Bildungsministeriums betont: „Menschen mit Behinderung sind vollwertige Mitglieder der Schulteams, die integriert und akzeptiert sind.“. (bbq)