Ein seltenes Berufsjubiläum war in diesen Tagen beim Kirchheimbolander Bauunternehmen Frambach zu feiern: Heike Schwender aus Göllheim steht seit 40 Jahren ununterbrochen im Dienst des Unternehmens, hauptsächlich in der Buchhaltung sowie bei den Lohn- und Gehaltsabrechnungen. Unmittelbar nach dem Abschluss der Berufsfachschule für Wirtschaft an der ehemaligen Handelsschule in Kirchheimbolanden kam sie als kaufmännische Angestellte im August 1980 zur Frambach GmbH, so eine Pressemitteilung der Baufirma. Geschäftsführer Frank Dexheimer erinnert daran, dass vor 40 Jahren, als Heike Schwender bei Frambach zu arbeiten anfing, die Lohnabrechnungen noch per Hand erstellt und ausgerechnet wurden. Computer gab es da noch lange nicht. Die Betriebs- und Geschäftsleitung sowie die gesamte etwa 25-köpfige Belegschaft gratulierte der Jubilarin und dankte sich „für die langjährige und vor allem sehr gute Zusammenarbeit“, so Frank Dexheimer.