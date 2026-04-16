Zum Saisonstart ist in Imsbach viel geboten – und noch mehr in Planung. Im Mittelpunkt steht die Rückkehr der seit Jahren geschlossenen Weißen Grube.

Mit Führungen und Familienangeboten startet die Bergbau-Erlebniswelt Imsbach am Sonntag, 19. April, in die Saison. Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen für ein Projekt, das für den Tourismus vor Ort entscheidend ist: die Sanierung der seit Jahren geschlossenen Weißen Grube.

Zum Saisonauftakt stehen zunächst die bekannten Angebote im Mittelpunkt. Besucher können an regulären Führungen durch das Besucherbergwerk Grube Maria teilnehmen oder beim Familien-Mitmach-Abenteuer „Das Geheimnis des Grubenschatzes“ auf Schatzsuche gehen. Wie groß das Interesse insbesondere an den Angeboten für Kinder ist, zeigt sich bereits jetzt: „Die Kinder- und Familienformate für April und Mai sind bereits ausgebucht“, sagt Thomas Fischer, der für die Bergbau-Erlebniswelt zuständige Beigeordnete der Ortsgemeinde. Bei den regulären Führungen für Erwachsene gebe es noch freie Plätze.

Dass sich das Programm in den vergangenen Jahren verändert hat, hat einen Grund. Das eigentliche Herzstück der Erlebniswelt, die Weiße Grube, ist seit einem Felssturz im Winter 2017/18 geschlossen. Rund 20 Meter des Stollens sind damals eingestürzt, seither ist das älteste Besucherbergwerk für Gäste nicht mehr zugänglich. Um den Betrieb dennoch aufrechtzuerhalten, wurde das Angebot breiter aufgestellt – mit neuen Führungsformaten, Veranstaltungen im ehemaligen Tagebaubereich und einem stärkeren Fokus auf Familien.

Sanierungsarbeiten sollen demnächst beginnen

Parallel dazu laufen die Vorbereitungen für die Sanierung der Weißen Grube. Inzwischen ist die Ausführung zwischen allen Beteiligten abgestimmt. Der eingestürzte Stollenabschnitt soll in Anlehnung an den historischen Holzausbau wiederhergestellt werden – allerdings mit modernen Materialien. Vorgesehen sind Träger aus Stahl, ergänzt durch eine halbrunde Blechverkleidung. Diese Bauweise gilt derzeit als Standard im Bergbau und ermöglicht eine sichere Stabilisierung des Stollens.

Der Ausbau wird in zwei Bauabschnitten erfolgen. Zunächst werden die ersten zehn Meter des Stollens gesichert. Der Aushub aus den folgenden zehn Metern soll anschließend genutzt werden, um den bereits ausgebauten Bereich wieder zu verfüllen. Abgesichert wird die Baustelle ähnlich wie im Kanalbau mit sogenannten Spreizen. Das sind Aussteifungselemente, mit denen Baugruben gegen seitlichen Erddruck gesichert werden. Eigentlich hätten die Arbeiten bereits beginnen sollen. Aufgrund der anhaltend nassen Witterung rieten die beteiligten Ingenieure jedoch von einem Start in dieser Phase ab.

Spielplatz wird dieses Jahr fertig

Unabhängig davon ist ein weiteres Projekt deutlich weiter. Ein neuer, bergbaulich gestalteter Spielplatz ist fertig geplant und soll noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Ob die Weiße Grube dieses Jahr noch fertiggestellt werden kann, ist dagegen noch offen. Und selbst wenn: Eine offizielle Wiedereröffnung im Herbst würde aus Sicht der Verantwortlichen wenig Sinn ergeben, da die Saison dann bereits weitgehend beendet ist. Stattdessen wird erwogen, die Rückkehr der Weißen Grube im kommenden Jahr im Rahmen der Saisoneröffnung groß zu feiern.

Bis es so weit ist, bleibt die Grube Maria das zentrale Besucherbergwerk. Ergänzt wird sie durch das Pfälzische Bergbaumuseum in der Ortsmitte von Imsbach, das an allen Öffnungstagen von 13 bis 17 Uhr geöffnet ist. Hinzu kommen drei montanhistorische Rundwanderwege rund um den Ort, die auch unabhängig von Führungen genutzt werden können.

Info

Grubenführungen und das Familien-Mitmach-Abenteuer können zu den Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeinde Winnweiler gebucht werden, Telefon 06302 60261. Auch Gruppen können dort Führungen außerhalb der regulären Termine anfragen.